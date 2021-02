உலக செய்திகள்

இந்திய நிறுவனத்தின் கொரோனா தடுப்பூசிக்கு அவசர கால ஒப்புதல் வழங்கியது உலக சுகாதார நிறுவனம் + "||" + The World Health Organization (WHO) has given urgent approval to India's corona vaccine

