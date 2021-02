உலக செய்திகள்

வருகிற 21-ந் தேதி முதல் துபாயில், ஆரம்ப சுகாதார மையங்கள் செயல்படும் நேரம் மாற்றம் அதிகாரி தகவல் + "||" + The opening hours of primary health centers in Dubai will change from the 21st of this month

