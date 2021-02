உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் இருந்து துபாய்க்கு வருபவர்கள் கியூ.ஆர். குறியீட்டுடன் கூடிய கொரோனா பரிசோதனை முடிவுகளை கொண்டு வர வேண்டும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + Those coming to Dubai from India should bring corona test results with QR code

