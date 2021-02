உலக செய்திகள்

ரஷ்ய எதிர்க்கட்சி தலைவர் நவால்னியின் சிறைத்தண்டனையை உறுதி செய்தது மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் + "||" + The Court of Appeal upheld the imprisonment of Russian opposition leader Navalny

ரஷ்ய எதிர்க்கட்சி தலைவர் நவால்னியின் சிறைத்தண்டனையை உறுதி செய்தது மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம்