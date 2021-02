உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி மும்முரம்: அமெரிக்காவில் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இயல்பு நிலை திரும்பும்; ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் நம்பிக்கை + "||" + Corona vaccination in full swing: US returns to normal by end of this year; President Joe Biden is confident

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி மும்முரம்: அமெரிக்காவில் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இயல்பு நிலை திரும்பும்; ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் நம்பிக்கை