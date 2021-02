உலக செய்திகள்

காற்றின் மாசுபாட்டை குறைக்கும் முயற்சியில் உலக நாடுகள் ஈடுபட வேண்டும்: அமெரிக்கா வலியுறுத்தல் + "||" + World's biggest emitters like China, India, Russia, need to step up and lower emissions: John Kerry

காற்றின் மாசுபாட்டை குறைக்கும் முயற்சியில் உலக நாடுகள் ஈடுபட வேண்டும்: அமெரிக்கா வலியுறுத்தல்