அமீரகத்தின் அடுத்த 50 ஆண்டு திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்க இன்று நடைபெறும் மந்திரி சபை கூட்டத்தில் அபுதாபி பட்டத்து இளவரசருடன் பங்கேற்கிறேன்; துணை அதிபர் வீடியோவில் தகவல் + "||" + I am attending the Cabinet meeting today with the Crown Prince of Abu Dhabi to discuss the next 50 years' plans for the United Arab Emirates

