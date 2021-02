உலக செய்திகள்

கடந்த ஆண்டில் அபுதாபியில், 728 ஆபத்தான பழைய கட்டிடங்கள் இடித்து அகற்றம் மாநகராட்சி தகவல் + "||" + In Abu Dhabi last year, 728 dangerous old buildings were demolished

