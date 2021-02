உலக செய்திகள்

அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை மீறி யுரேனியம் செறிவூட்டல் 60 சதவீதமாக உயர்த்தப்படும் ஈரான் எச்சரிக்கை + "||" + Enrich Uranium will be raised to 60 percent in violation of the nuclear deal; Iran warns

அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை மீறி யுரேனியம் செறிவூட்டல் 60 சதவீதமாக உயர்த்தப்படும் ஈரான் எச்சரிக்கை