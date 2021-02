உலக செய்திகள்

கிரெடிட் கார்டு மூலம் 10 லட்சம் திர்ஹாம் கடன் வாங்கி செலுத்த முடியாமல் தவிப்பு இந்திய வாலிபருக்கு சிறப்பு சலுகை + "||" + Suffering from not being able to borrow 10 lakh dirhams by credit card

கிரெடிட் கார்டு மூலம் 10 லட்சம் திர்ஹாம் கடன் வாங்கி செலுத்த முடியாமல் தவிப்பு இந்திய வாலிபருக்கு சிறப்பு சலுகை