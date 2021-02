உலக செய்திகள்

பாலின மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட இரட்டை சகோதரிகள் + "||" + 'We're Human Beings Too': Identical Trans Twins in Brazil Undergo Gender Confirmation Surgery Together

பாலின மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட இரட்டை சகோதரிகள்