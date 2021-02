உலக செய்திகள்

இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் காஷ்மீர் பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்கலாம் இம்ரான்கான் யோசனை + "||" + India and Pakistan can resolve the Kashmir issue through negotiations

இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் காஷ்மீர் பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்கலாம் இம்ரான்கான் யோசனை