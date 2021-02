உலக செய்திகள்

அமீரகத்தில், பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு நிதி வழங்குவதை கண்காணிக்க சிறப்பு அலுவலகம் பொது இயக்குனராக ஹமித் அல் ஜாபி நியமனம்

