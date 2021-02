உலக செய்திகள்

இந்தோனேசியாவில் நிலச்சரிவு; தங்கச்சுரங்க இடிபாட்டில் சிக்கி 5 பேர் பலி + "||" + At least 5 killed after gold mine collapses due to landslide in indonesia

இந்தோனேசியாவில் நிலச்சரிவு; தங்கச்சுரங்க இடிபாட்டில் சிக்கி 5 பேர் பலி