உலக செய்திகள்

மக்கள் தொகையில் பாதி பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு விட்டது: இஸ்ரேல் + "||" + Israel gives half of population at least one Covid shot

மக்கள் தொகையில் பாதி பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு விட்டது: இஸ்ரேல்