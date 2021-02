உலக செய்திகள்

மியான்மரின் நிலவரத்தை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக ஐ.நா.வில் இந்தியா கருத்து + "||" + India at the UN says it is closely monitoring the situation in Myanmar

மியான்மரின் நிலவரத்தை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக ஐ.நா.வில் இந்தியா கருத்து