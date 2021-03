உலக செய்திகள்

சிரியாவில் அகதிகள் முகாமில் பயங்கர தீ விபத்து: 4 பேர் உடல் கருகி பலி; 18 பேர் படுகாயம் + "||" + Three children killed and 15 injured in fire at Syrian refugee camp

சிரியாவில் அகதிகள் முகாமில் பயங்கர தீ விபத்து: 4 பேர் உடல் கருகி பலி; 18 பேர் படுகாயம்