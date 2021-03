உலக செய்திகள்

பாதுகாப்பு துறையில் ‘இலங்கை, எங்களின் முதல் முன்னுரிமை கூட்டாளி’ இந்தியா சொல்கிறது + "||" + India says ‘Sri Lanka is our number one priority partner’ in the defense sector

