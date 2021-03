உலக செய்திகள்

உலகளவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதாக உலக சுகாதார மையம் எச்சரிக்கை + "||" + The World Health Organization reports that the incidence of corona is increasing worldwide

உலகளவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதாக உலக சுகாதார மையம் எச்சரிக்கை