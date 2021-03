உலக செய்திகள்

மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சி: ராணுவத்துக்கு எதிராக தீவிரமடையும் போராட்டம் + "||" + Military rule in Myanmar: Intensified struggle against the military

மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சி: ராணுவத்துக்கு எதிராக தீவிரமடையும் போராட்டம்