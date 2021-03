உலக செய்திகள்

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நீரா டாண்டன் பதவி நியமனத்தை வாபஸ் பெற்றார் அதிபர் ஜோ பைடன் + "||" + President Joe Biden has withdrawn the appointment of Neera Tanden of Indian descent

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நீரா டாண்டன் பதவி நியமனத்தை வாபஸ் பெற்றார் அதிபர் ஜோ பைடன்