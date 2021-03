உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் இம்ரான்கான் அரசு வென்றது + "||" + 9325274_The Imran Khan government won a vote of confidence in the Pakistani parliament

பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் இம்ரான்கான் அரசு வென்றது