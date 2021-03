உலக செய்திகள்

நேபாளத்தில் இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் இணைப்பு ரத்து - நேபாள உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Nepal's Supreme Court orders cancellation of merger of two communist parties

நேபாளத்தில் இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் இணைப்பு ரத்து - நேபாள உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு