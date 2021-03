உலக செய்திகள்

மத்திய ஆப்பிரிக்க நாட்டில் ராணுவ ஆயுத கிடங்கில் வெடி விபத்து; 20 பேர் பலி; 600 பேர் படுகாயம் + "||" + Explosion at a military arsenal in Central Africa; 20 killed; 600 people were injured

மத்திய ஆப்பிரிக்க நாட்டில் ராணுவ ஆயுத கிடங்கில் வெடி விபத்து; 20 பேர் பலி; 600 பேர் படுகாயம்