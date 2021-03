உலக செய்திகள்

பிரான்சில் மீண்டும் அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு: புதிதாக 30,303 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + France reports more than 30,000 new COVID-19 cases over 24 hours

