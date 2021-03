உலக செய்திகள்

பத்திரிகையாளர்கள் முகத்தில் கிருமி நாசினியை தெளித்த பிரதமர் பிரயுத் சான் ஓச்சா - மந்திரிசபை குறித்து கேள்வி கேட்டதால் ஆத்திரம் + "||" + In the face of journalists Sprayed with disinfectant Prime Minister Prayut Chan Oocha Anger at being questioned about the cabinet

பத்திரிகையாளர்கள் முகத்தில் கிருமி நாசினியை தெளித்த பிரதமர் பிரயுத் சான் ஓச்சா - மந்திரிசபை குறித்து கேள்வி கேட்டதால் ஆத்திரம்