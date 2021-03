உலக செய்திகள்

பொது மன்னிப்பு திட்டம் 31-ந் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது: “ஓமனில் சட்ட விரோதமாக தங்கியுள்ள இந்திய தொழிலாளர்கள் வெளியேற வேண்டும்”: இந்திய தூதரகம் அறிவுறுத்தல் + "||" + Oman amnesty ends on March 31: "Indian workers staying in Oman illegally must leave": Indian embassy instructs

பொது மன்னிப்பு திட்டம் 31-ந் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது: “ஓமனில் சட்ட விரோதமாக தங்கியுள்ள இந்திய தொழிலாளர்கள் வெளியேற வேண்டும்”: இந்திய தூதரகம் அறிவுறுத்தல்