திருமண போட்டோஷூட்டுக்கு 'மயக்கமடைந்த' சிங்க குட்டியை பயன்படுத்தி சர்ச்சை

லாகூர்

பாகிஸ்தான் தலைநகர் லாகூரில் நடந்த திருமண போட்டோஷூட்டுக்கு மயக்கமடைந்த' சிங்க குட்டி பயன்படுத்தி உள்ளனர். அது சமூக ஊடகங்களில் விலங்கு ஆர்வலர்களிடமிருந்து கடுமையான கண்டனத்தையும் எதிர்ப்புகளையும் பெற்றுள்ளது. இந்த சர்ச்சைக்குரிய போட்டோஷூட்டை லாகூரில் உள்ள அப்சல் ஸ்டூடியோ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அதனால் ஏற்ப்பட்ட விளைவு காரணமாக 24 மணிநேரத்தில் அகற்றப்பட்டுள்ளது.

சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாக இந்த வீடியோவில் புதுமண தம்பதியினர் மயக்க நிலையில் படுத்துக் கிடக்கும் சிங்கள் குட்டிக்கு மேல் ஒருவரும் கைகோர்த்து போஸ் கொடுத்தள்ளதை காணமுடிகிறது.அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு வனவிலங்கை மயக்கமடையவைத்து இப்படி பயன்படுத்தியதற்கு உரிய நபர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படவேண்டும் என விலங்குகள் பாதுகாப்பு அமைப்பு ஒன்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

@PunjabWildlife does your permit allow for a lion cub to be rented out for ceremonies?Look at this poor cub sedated and being used as a prop.This studio is in Lahore where this cub is being kept.Rescue him please pic.twitter.com/fMcqZnoRMd