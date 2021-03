ஜோர்டான் மருத்துவமனையில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் 6 நோயாளிகள் உயிரிழப்பு - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பதவி விலகல்

உலக செய்திகள்

ஜோர்டான் மருத்துவமனையில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் 6 நோயாளிகள் உயிரிழப்பு - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பதவி விலகல் + "||" + 6 patients die due to lack of oxygen in Jordan hospital - Health Minister resigns

ஜோர்டான் மருத்துவமனையில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் 6 நோயாளிகள் உயிரிழப்பு - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பதவி விலகல்