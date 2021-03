உலக செய்திகள்

அமீரகம், ஓமனில் இருந்து இந்தியாவுக்கு செல்லும் பயணிகள் கொரோனா விதிமுறைகளை சரியாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும்- விமான நிறுவனங்கள் அறிவுறுத்தல் + "||" + Travelers from Oman to India Corona rules must be followed exactly Airlines Instruction

அமீரகம், ஓமனில் இருந்து இந்தியாவுக்கு செல்லும் பயணிகள் கொரோனா விதிமுறைகளை சரியாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும்- விமான நிறுவனங்கள் அறிவுறுத்தல்