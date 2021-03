உலக செய்திகள்

சுவாச பரிசோதனை மூலம் கொரோனா பாதிப்பை கண்டறிய புதிய கருவி குறித்து துபாய் சுகாதார ஆணையம் ஆய்வு + "||" + Dubai Health Authority examines new tool to diagnose corona infection through breath testing

