உலக செய்திகள்

மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிரான புரட்சியை முன்னெடுப்பதாக துணை அதிபர் உறுதி; மக்களும் கைகோர்க்க அழைப்பு + "||" + Vice President vows to launch revolution against military rule in Myanmar; Calling people to join hands

மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிரான புரட்சியை முன்னெடுப்பதாக துணை அதிபர் உறுதி; மக்களும் கைகோர்க்க அழைப்பு