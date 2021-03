உலக செய்திகள்

மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டத்தில் சீன சொத்துக்கள் சூறை; துப்பாக்கிச் சூட்டில் 38 பேர் பலி + "||" + Chinese property looted in struggle against military rule in Myanmar; The shooting killed 38 people

மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டத்தில் சீன சொத்துக்கள் சூறை; துப்பாக்கிச் சூட்டில் 38 பேர் பலி