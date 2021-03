உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் சாலையில் சென்ற கார் மீது மோதி விழுந்து நொறுங்கிய விமானம்; 3 பேர் பலி + "||" + The plane crashed into a car on the road in the United States

அமெரிக்காவில் சாலையில் சென்ற கார் மீது மோதி விழுந்து நொறுங்கிய விமானம்; 3 பேர் பலி