உலக செய்திகள்

பர்தா தடை விதிப்பதில் அவசரம் காட்ட மாட்டோம்: இலங்கை + "||" + We will not rush to ban burqas Sri Lanka

பர்தா தடை விதிப்பதில் அவசரம் காட்ட மாட்டோம்: இலங்கை