உலக செய்திகள்

பொது இடங்களில் பிச்சையெடுப்பது தெரிய வந்தால் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் சார்ஜா போலீசார் வேண்டுகோள் + "||" + Reporting begging in public places should be reported

பொது இடங்களில் பிச்சையெடுப்பது தெரிய வந்தால் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் சார்ஜா போலீசார் வேண்டுகோள்