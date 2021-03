உலக செய்திகள்

‘‘முடிவெடுப்பதில் பெண்களை ஒதுக்குவது குறைபாடுள்ள ஜனநாயகத்தின் அடையாளம்’’ ஐ.நா.வில் கமலா ஹாரிஸ் உரை + "||" + ‘‘ Excluding women in decision-making Symbol of a Defective Democracy '' Kamala Harris's speech at the UN

‘‘முடிவெடுப்பதில் பெண்களை ஒதுக்குவது குறைபாடுள்ள ஜனநாயகத்தின் அடையாளம்’’ ஐ.நா.வில் கமலா ஹாரிஸ் உரை