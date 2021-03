உலக செய்திகள்

அஸ்ட்ராஜெனேகா தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொள்ளப் போவதாக போரிஸ் ஜான்சன் அறிவிப்பு + "||" + Boris Johnson announces that he will be vaccinated with the AstraZeneca vaccine

