உலக செய்திகள்

கொரோனாவால் சுகாதார பணிகள் பாதிப்பு: இந்தியாவில் தாய், சேய் மரணம் அதிகரிக்கும் ஐ.நா. அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + 9463897_Maternal and child mortality is on the rise in India

கொரோனாவால் சுகாதார பணிகள் பாதிப்பு: இந்தியாவில் தாய், சேய் மரணம் அதிகரிக்கும் ஐ.நா. அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்