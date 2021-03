உலக செய்திகள்

மெக்சிகோ, கனடாவிற்கு 40 லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசிகள் வழங்க அமெரிக்கா முடிவு + "||" + United States has decided to share 40 million corona vaccines to Mexico and Canada

