உலக செய்திகள்

அஸ்ட்ராஜெனகா தடுப்பூசிக்கு பின்லாந்து அரசு தற்காலிக தடை + "||" + Finland government suspends the use of the AstraZeneca vaccine

அஸ்ட்ராஜெனகா தடுப்பூசிக்கு பின்லாந்து அரசு தற்காலிக தடை