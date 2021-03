உலக செய்திகள்

சவுதி அரேபியாவில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை மீது ஆளில்லா விமான தாக்குதல் + "||" + In Saudi Arabia On the oil refinery Unmanned aerial vehicle attack

சவுதி அரேபியாவில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை மீது ஆளில்லா விமான தாக்குதல்