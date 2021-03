உலக செய்திகள்

தடுப்பூசி போட்ட 2 நாட்களில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கானுக்கு கொரோனா - வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார் + "||" + Within two days of being vaccinated, Pakistani Prime Minister Imran Khan was isolated at home in Corona

