உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் 12.14 கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது + "||" + 12.14 crore people in the United States have been vaccinated against coronavirus

