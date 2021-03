உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் இதுவரை 2.6 கோடிக்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல் + "||" + The first dose of the corona vaccine administered in more than 2.6 million people in the UK so far

