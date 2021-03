உலக செய்திகள்

கொரோனா பரவல் காரணமாக பாகிஸ்தானில் 12 நாடுகளுக்கு பயண தடை + "||" + Travel ban in Pakistan to 12 countries due to corona spread

கொரோனா பரவல் காரணமாக பாகிஸ்தானில் 12 நாடுகளுக்கு பயண தடை