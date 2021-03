உலக செய்திகள்

சார்ஜாவின் மலிகா மலைப்பகுதியில் மலையேற்ற பயிற்சியின் போது தவறி விழுந்த சுற்றுலாப் பயணி ஹெலிகாப்டர் மூலம் போலீசார் மீட்டனர் + "||" + A tourist who failed during a trekking exercise in the Malika hills of Sharjah

சார்ஜாவின் மலிகா மலைப்பகுதியில் மலையேற்ற பயிற்சியின் போது தவறி விழுந்த சுற்றுலாப் பயணி ஹெலிகாப்டர் மூலம் போலீசார் மீட்டனர்