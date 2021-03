உலக செய்திகள்

தைவானில் கோர விபத்து; 2 போர் விமானங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி கடலில் விழுந்தன; விமானி ஒருவர் உயிரிழப்பு + "||" + One pilot dead, one missing after two Taiwanese fighter jets crash

தைவானில் கோர விபத்து; 2 போர் விமானங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி கடலில் விழுந்தன; விமானி ஒருவர் உயிரிழப்பு