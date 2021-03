உலக செய்திகள்

அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு ஜெர்மனியில் ஏப்ரல் 18-ந்தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு + "||" + Curfew extended in Germany until April 18 due to increasing corona exposure

அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு ஜெர்மனியில் ஏப்ரல் 18-ந்தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு