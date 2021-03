உலக செய்திகள்

அமீரகத்தில் ‘அல் ஹொசன் செயலி’ மூலம் கொரோனா தடுப்பூசி போட முன்பதிவு செய்யலாம் + "||" + Corona vaccination can be booked through the Al Hossain Processor in the United States

அமீரகத்தில் ‘அல் ஹொசன் செயலி’ மூலம் கொரோனா தடுப்பூசி போட முன்பதிவு செய்யலாம்